Адвокат рассказал, что грозит матери фигуристки Костылевой за избиение дочери

Мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина Костылева, может предстать перед судом. Поводом стало видео, которое обнародовала Яна Рудковская. На кадрах с камеры наблюдения академии «Ангелы Плющенко» женщина наносит дочери удар кулаком в живот и бросает её на пол.

Адвокат Максим Сильвестри пояснил «Газете.ru», что матери грозит уголовное дело. Если избиение было единичным, то речь идёт о статье «Побои» с наказанием до 2 лет. Однако адвокат уверен, что случай не первый, а значит, может быть применена более тяжкая статья «Истязание», по которой грозит уже от 3 до 7 лет лишения свободы. Он отметил, что реальный срок маловероятен, но условное наказание — вполне.

Против Ирины Костылевой выступили не только власти, но и собственная семья. Отец девочки Валерий Костылев разрешил опубликовать шокирующие кадры и фото следов побоев. Сама Елена на этот раз не стала защищать мать, что может помочь следствию зафиксировать систематическое насилие.

Напомним, ранее жена двукратного олимпийского чемпиона, а ныне тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовал видео, где мать жестоко избивает юную фигуристку Елену Костылеву. По словам продюсера, существуют и другие записи, которые настолько тяжёлые, что даже у «взрослых суровых мужчин на глазах выступают слёзы». Но в интересах фигуристки они будут представлены только на суде.

Елена Костылева, родившаяся в 2011 году в Воронеже, начала кататься в три года и к своему 14-летию уже добилась серьезных результатов. Среди её достижений — бронза чемпионата России по прыжкам (2024), победы и призовые места на этапах юниорского Гран-при, а также титул чемпионки России среди юниоров 2025 года. Начинала свой путь у Этери Тутберидзе и Сергея Давыдова, а в 2024 году продолжила тренироваться в академии Плющенко. Несмотря на поступившее осенью предложение выступать за Китай, фигуристка предпочла представлять Россию.