28 ноября, 20:53

Внучка Боярского отпраздновала 27-летие дерзким фото в нижнем белье

Екатерина Боярская, старшая внучка актёра Михаила Боярского, отметила своё 27-летие публикацией откровенной фотографии.

Именинница запечатлена в домашней обстановке в белом бюстгальтере с цветочным принтом и распущенными волосами.

«С днём рождения меня! 27», — написала она, принимая поздравления от подписчиков.

Известно, что Екатерина – дочь Сергея Боярского и внучка Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Девушка делает успехи в музыкальной карьере и выступает под собственным именем. Михаил Боярский неоднократно отмечал, что внучка не пользуется его связями и самостоятельно строит свой путь в шоу-бизнесе.

Ранее сообщалось, что к Михаилу Боярскому были применены административные меры за просроченный штраф. Суд в Санкт-Петербурге увеличил сумму взыскания в два раза. Нарушение было квалифицировано по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

