Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 21:29

Бундестаг утвердил бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине в €11,5 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Бундестаг (парламент ФРГ) принял государственный бюджет на 2026 год, предусматривающий расходы в размере около €524,5 млрд. Согласно информации агентства DPA, в бюджет заложена рекордная финансовая помощь Украине, достигающая €11,5 млрд.

Увеличены расходы на оборону. Оборонный бюджет увеличится примерно до €108 млрд — самого высокого уровня со времен окончания холодной войны. Эти средства пойдут на закупки военной техники и боеприпасов, финансируемые за счет кредитов.

В министерстве обороны заявили, что выделение около €11,5 млрд на помощь Украине, которая пойдет на поставку БПЛА, бронетранспортеров и других вооружений, а также на пополнение артиллерийских запасов, является самым большим объемом помощи, который Германия когда-либо закладывала в бюджет.

Для финансирования расходов планируется привлечь почти €98 млрд долга только из основного бюджета. Ожидается, что общий новый долг превысит €180 млрд. Более трети бюджетных средств направят на трудовые и социальные нужды, в первую очередь, на увеличение взносов в систему пенсионного страхования. Бюджет министерства транспорта является крупнейшим инвестиционным бюджетом, средства которого пойдут на строительство дорог, мостов и железных дорог.

Европе предсказали финансовую яму после мирного урегулирования на Украине
Европе предсказали финансовую яму после мирного урегулирования на Украине

Ранее политолог заявил, что Конгресс США планирует выделить Украине дополнительную помощь в размере около 55 млрд долларов в 2026 году. Эксперт отметил, что в США есть влиятельная группа, заинтересованная в продолжении украинского конфликта.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar