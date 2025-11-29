Бундестаг утвердил бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине в €11,5 млрд

Бундестаг (парламент ФРГ) принял государственный бюджет на 2026 год, предусматривающий расходы в размере около €524,5 млрд. Согласно информации агентства DPA, в бюджет заложена рекордная финансовая помощь Украине, достигающая €11,5 млрд.

Увеличены расходы на оборону. Оборонный бюджет увеличится примерно до €108 млрд — самого высокого уровня со времен окончания холодной войны. Эти средства пойдут на закупки военной техники и боеприпасов, финансируемые за счет кредитов.

В министерстве обороны заявили, что выделение около €11,5 млрд на помощь Украине, которая пойдет на поставку БПЛА, бронетранспортеров и других вооружений, а также на пополнение артиллерийских запасов, является самым большим объемом помощи, который Германия когда-либо закладывала в бюджет.

Для финансирования расходов планируется привлечь почти €98 млрд долга только из основного бюджета. Ожидается, что общий новый долг превысит €180 млрд. Более трети бюджетных средств направят на трудовые и социальные нужды, в первую очередь, на увеличение взносов в систему пенсионного страхования. Бюджет министерства транспорта является крупнейшим инвестиционным бюджетом, средства которого пойдут на строительство дорог, мостов и железных дорог.

