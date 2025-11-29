Песков заявил, что не видел сообщений о якобе взрыве ракеты под Оренбургом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видел сообщений о якобы взрыве баллистической ракеты на военном объекте под Оренбургом. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я не видел таких сообщений», — заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Life.ru писал о мощном взрыве около автозаправочной станции в Киеве. Согласно информации местной полиции, происшествие случилось в помещении СТО во время замены газовых фильтров автомобиля. После взрыва возник пожар. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.