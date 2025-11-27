Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 04:54

Взрывы в Одесской области сняли на видео

Взрывы на территории Одесской области сняли на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

Взрывы в Одесской области. Видео © Telegram / Украина.ру

«Кадры одного прилёта за другим в Одесской области», — говорится в подписи к видеозаписи.

Степашин: Одесса и Николаев могут вернуться в Россию на следующем этапе
Степашин: Одесса и Николаев могут вернуться в Россию на следующем этапе

Напомним, ранее в окрестностях Черноморска Одесской области прогремели взрывы. Кроме того, Life.ru писал, что в Киеве и нескольких регионах Украины были введены экстренные отключения электроэнергии, а в ряде районов столицы также прекращена подача теплоснабжения. Помимо этого, аварийные отключения света затронули Полтавскую и Сумскую области.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar