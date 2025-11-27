Взрывы в Одесской области сняли на видео
Взрывы на территории Одесской области сняли на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».
Взрывы в Одесской области. Видео © Telegram / Украина.ру
«Кадры одного прилёта за другим в Одесской области», — говорится в подписи к видеозаписи.
Напомним, ранее в окрестностях Черноморска Одесской области прогремели взрывы. Кроме того, Life.ru писал, что в Киеве и нескольких регионах Украины были введены экстренные отключения электроэнергии, а в ряде районов столицы также прекращена подача теплоснабжения. Помимо этого, аварийные отключения света затронули Полтавскую и Сумскую области.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza