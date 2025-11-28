В Киеве прогремел мощный взрыв

В Киеве произошёл сильный взрыв возле автозаправочной станции, который спровоцировал пожар. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Позднее полиция уточнила, что инцидент случился в помещении СТО во время замены газовых фильтров автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают спасатели, устанавливая причины происшествия.