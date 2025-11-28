В Киеве прогремел мощный взрыв
Обложка © Telegarm / Нацполиция Украины
В Киеве произошёл сильный взрыв возле автозаправочной станции, который спровоцировал пожар. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Позднее полиция уточнила, что инцидент случился в помещении СТО во время замены газовых фильтров автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают спасатели, устанавливая причины происшествия.
Напомним, ранее в окрестностях Черноморска Одесской области прогремели взрывы. Кроме того, Life.ru писал, что в Киеве и нескольких регионах Украины были введены экстренные отключения электроэнергии, а в ряде районов столицы также прекращена подача теплоснабжения. Помимо этого, аварийные отключения света затронули Полтавскую и Сумскую области.
