28 ноября, 18:48

В Киеве прогремел мощный взрыв

Обложка © Telegarm / Нацполиция Украины

В Киеве произошёл сильный взрыв возле автозаправочной станции, который спровоцировал пожар. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Позднее полиция уточнила, что инцидент случился в помещении СТО во время замены газовых фильтров автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают спасатели, устанавливая причины происшествия.

Напомним, ранее в окрестностях Черноморска Одесской области прогремели взрывы. Кроме того, Life.ru писал, что в Киеве и нескольких регионах Украины были введены экстренные отключения электроэнергии, а в ряде районов столицы также прекращена подача теплоснабжения. Помимо этого, аварийные отключения света затронули Полтавскую и Сумскую области.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Демьянова
