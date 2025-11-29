Шесть тысяч самолётов Airbus нуждаются в срочной замене ПО после инцидента в США

Авиастроительный концерн Airbus сообщил о выявлении потенциальных проблем в системах управления полётом у большого количества самолётов A320. Для устранения рисков компания планирует провести замену программного обеспечения на всех воздушных судах этой модели.

«Интенсивное солнечное излучение может повреждать данные, имеющие решающее значение для функционирования систем управления полётом», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что Airbus взаимодействует по данному вопросу с авиационными властями.

Поводом для принятия мер послужил инцидент, произошедший 30 октября с лайнером A320, выполнявшим рейс из Канкуна в Ньюарк. Во время полёта воздушное судно неожиданно резко снизилось, что привело к травмам нескольких пассажиров. Экипаж был вынужден совершить экстренную посадку во Флориде. Всего в мире эксплуатируется около 11,3 тысяч самолётов семейства A320.

Ранее Life.ru писал, что у самолёта Batik Air, на борту которого находились австралийские выпускники, отказал двигатель сразу после взлёта. Инцидент произошёл 25 ноября на рейсе из Мельбурна на Бали.