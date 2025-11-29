Захар Прилепин заявил, что уже две недели находится в зоне проведения СВО

Российский писатель и политик Захар Прилепин уже две недели выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции в составе добровольческого корпуса. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Забыл рассказать: вторую неделю на территории; получил назначение; БРку (боевое распоряжение — прим. Life.ru); приступил к работе. <…>. Направление не скажу. Место службы: добровольческий корпус», — говорится в сообщении Прилепина.

К публикации писатель прикрепил снимок рядом с могилой ополченца Александра Мазур-Тахтамишяна с позывным Диггер, который погиб в 2019 году. Прилепин добавил, что намерен посетить могилы всех соратников, защищавших Донбасс, которые погибли как до, так и после начала СВО.

Ранее в ноябре Захар Прилепин выступил с лекцией в Забайкальском крае. Событие состоялось 7 ноября. Незадолго до этого писатель заявлял, что готов уйти на СВО, чтобы «отвечать за свои слова», и критиковал идею проводить жизнь, «сидя на диване и написанием книг», особенно после того, как ему исполнилось 50 лет.