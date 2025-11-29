В Одессе найден мёртвым курсант первого курса Военной академии

В Одессе обнаружили тело курсанта Военной академии Павла Стовбуна за пределами учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба академии.

«Предварительная квалификация правоохранительными органами — самоубийство. Однако проверяется версия превышения служебных полномочий. В случае подтверждения — все виновные понесут ответственность по закону», — говорится в сообщении. В академии также заявили, что руководство полностью сотрудничает со следственными органами, также было начато служебное расследование.

Как сообщают украинские Telegram-каналы, над погибшим и ещё двумя курсантами постоянно издевались пять сержантов, которые заставляли учащихся питаться с пола смесями продуктов. Кроме того, они в двухлитровую бутылку воды добавляли 200 грамм соли и принуждали это пить. Причиной дедовщины, как утверждается, является запрет на посещение магазина из-за воровства энергетических напитков. Известно, что Стовбун ушёл «в самоволку» и повесился.

«Эти недочеловеки, которые качали пацанов, и я бы сказал, что не просто качали, а фактически издевались. Заставляли пацанов есть тушняк, печенье с горчицей, запивать это всё маслом, переходя все человеческие рамки, клали всю эту еду на грязный пол, пацаны это всё «принудительно-добровольно» вынуждены были есть», — рассказали курсанты академии.

Ранее стало известно, что военнослужащий штурмового подразделения ВСУ совершил суицид, чтобы избежать выполнения приказа о проведении разведки боем. Отмечается, что подобные случаи среди военнослужащих ВСУ происходят регулярно, а морально-психологическое состояние значительно ухудшилось из-за постоянных неудач на фронте