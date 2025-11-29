Скалы в гостиной, джунгли в спальне: Эксперт назвал три самых необычных модных тренда в интерьере

Современные тренды в дизайне интерьера поражают воображение: скальные стены в гостиной, буйство зелени в спальне, тёмные бордовые тона. Но так ли безобидны эти модные веяния? Строительный эксперт Федор Васильев, основатель компании «ГЛАВСНАБ», специально для Life.ru поделился своим экспертным мнением о плюсах и минусах популярных трендов. Васильев объясняет, что тренд на природные материалы — это закономерный ответ на перенасыщение городской среды искусственными поверхностями.

«На мой взгляд, это закономерная реакция людей на перенасыщение городской среды гладкими, синтетическими материалами. После десятилетий господства гипсокартона, пластиковых панелей и идеально ровных, но безликих стен, возник мощный запрос на аутентичность и природную текстуру», — отметил эксперт.

Скальная стена, по его словам, создаёт ощущение защищённости, но требует особого ухода. Качественное исполнение, как подчёркивает Васильев, обеспечивает долговечность.

«Качественно выполненная скальная стена переживёт практически любой другой вид отделки. Она не царапается, не выцветает, не боится случайных ударов, её невозможно испортить, задев локтем или двинув стулом. Это инвестиция в интерьер на десятилетия», — рассказал Васильев.

Однако, создание такой стены — дорогое удовольствие, и она съедает пространство. Цена за квадратный метр под ключ, по словам Васильева, может достигать 25 тыс. рублей. Переходя к биофильному стилю, Васильев отметил, что обилие растений требует постоянного ухода и освещения. Хоть растения и оживляют интерьер, создают психологический комфорт, они работают как естественные увлажнители воздуха, особенно в отопительный сезон, но сторона медали — это необходимость постоянного и осознанного ухода. Речь идёт не только о регулярном поливе, но и о подкормках, пересадках, борьбе с вредителями вроде паутинного клеща или мошек.

Третий тренд — тёмные интерьеры — может визуально уменьшить пространство и потребовать сложного освещения.

«Тёмный цвет создаёт невероятно глубокий, богатый образ, отлично подходит для зонирования, позволяя «утопить» второстепенные зоны», — пояснил Васильев.

При этом, по его мнению, длительное пребывание в таком интерьере подходит не всем, некоторых он может угнетать и провоцировать подавленное настроение. В заключение Федор Васильев рекомендует тщательно подумать перед тем, как слепо следовать модным тенденциям.