Суд арестовал гендира издательства «Джем», с которым конфликтовал Жуков из «Руки вверх»

Суд в Москве вынес решение об аресте гендира издательства «Джем» Андрея Черкасова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС.

Правоохранители уточнили, что задержание провели в ходе оперативно-разыскных действий. После проверки показаний и последующего допроса следствие ходатайствовало о заключении фигуранта под стражу. Суд удовлетворил запрос и направил его в СИЗО до 27 января 2026.

В 2024 году Черкасов подал более 10 заявлений о блокировке интернет-ресурсов, размещающих песни «Руки вверх», и предъявил претензии на результаты интеллектуальной деятельности. Как заявлял солист группы Сергей Жуков, Черкасов никогда не имел отношения к записи хитов группы и располагает лишь сомнительным документом о передаче прав, подписанным бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году.