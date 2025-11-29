Миронов предложил заморозить цены на продукты перед Новым годом

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой временной фиксации стоимости продуктов питания и напитков в преддверии новогодних праздников. По мнению политика, такая мера позволила бы гражданам России меньше экономить на формировании праздничного стола. Об этом передаёт ТАСС.

«Сейчас, в преддверии Нового года, вновь дорожают продукты. Мы предлагаем: давайте с 1 декабря этого года по 10 января заморозим цены на продукты питания, на напитки. Дайте людям нормально встретить Новый год», — заявил политик.

Миронов также обратил внимание на снижение потребительского спроса на продукты питания в последние месяцы, что свидетельствует о вынужденной экономии населения на самом необходимом. Особенно остро эта проблема затрагивает пожилых людей, которым часто приходится делать выбор между покупкой продуктов или лекарств. После обязательной оплаты коммунальных услуг, как подчеркнул депутат, у пенсионеров практически не остаётся средств на другие нужды.

Ранее Life.ru выяснил, как изменятся цены на ананасы в преддверии Нового года. Сейчас они варьируются от 600 до 1200 рублей за килограмм.