29 ноября, 02:01

В МВД объяснили, как распознать рассылку сообщений со взломанных аккаунтов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yusei

Знакомые в мессенджерах могут быть жертвами взлома, если неожиданно просят перевести деньги или же отправляют необычные файлы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы МВД.

Как отметили в ведомстве, после получения контроля над учётной записью злоумышленники рассылают контактам жертвы сообщения с просьбой о займе, рассчитывая на добропорядочность адресатов. Силовики также уточнили, что файлы, направляемые мошенниками, чаще всего имеют расширение APK и содержат вредоносные программы, способные перехватить контроль над устройством.

Ранее в МВД РФ предупредили о вероятности повторного обмана жертв аферистами. Как отметили в ведомстве, основная причина этого риска заключается в их сильном желании вернуть потерянные средства. В Telegram существует сеть злоумышленников, которая предлагает услуги по возврату потерянных денег, но на самом деле они лишь подготавливают почву для нового мошенничества.

Тимур Хингеев
