Юрист объяснила, кто получит компенсацию по советским вкладам до 2028 года

В бюджете на 2026-2028 годы предусмотрено около 5 млрд рублей на компенсацию сгоревших советских вкладов. Член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко рассказала агентству «Прайм», кому и в каком объеме будут перечислены данные средства, сообщает «Прайм».

Она отметила, что граждане 1945 года рождения и старше получат трехкратную компенсацию остатка вклада по состоянию на 1 января 1992 года. В случае, если ранее выплачивалась часть средств, сумма компенсации будет уменьшена. Граждане, родившиеся в период с 1946 по 1991 год, получат двукратную компенсацию на тех же условиях. Безмаленко также подчеркнула, что если вклад в Сбербанке был закрыт в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсация выплачиваться не будет.

Выплаты наследникам осуществляются вне зависимости от возраста умершего владельца вклада. Их размер не уменьшается на сумму ранее полученного пособия на погребение. Порядок осуществления выплат будет определен Правительством РФ, сообщила Безмаленко.

Ранее сообщалось, что, по состоянию на 1 октября 2025 года, средний размер вклада физического лица в российских банках составил 425 тысяч рублей, увеличившись на 10% (39 тысяч рублей) с начала года. Общий объём застрахованных средств на вкладах превысил 80,3 трлн рублей, показав рост на 7,2% за девять месяцев. Наиболее динамично увеличивалась доля вкладов в диапазоне от 3 до 10 млн рублей: их суммарный объём вырос на 21,3%, что свидетельствует о росте сбережений среди состоятельной части населения.