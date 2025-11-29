Россия и США
29 ноября, 02:58

Экономист Балынин рассказал, кто получит «тринадцатую» пенсию в декабре

Обложка © Life.ru

В декабре 2025 года часть российских пенсионеров получит «тринадцатую» пенсию досрочно из-за новогодних праздников. Об этом рассказал AиФ доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Выплаты будут произведены раньше обычного срока, поскольку период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включает выходные и праздничные дни. Сумма январской выплаты превысит декабрьскую, так как в неё войдёт индексированная часть, рассчитанная с учётом инфляции.

Балынин подчеркнул, что досрочное перечисление затронет пенсионеров, получающих выплаты посредством банков. Те, кто получает пенсию через «Почту России», будут получать её в привычные даты, но при совпадении с выходным день выплаты можно получить в последний рабочий день отделения.

С 1 декабря у одной категории россиян вырастут пенсии
Ранее депутат Никита Чаплин рассказал, что в 2026 году повышение пенсий в России пройдёт по традиционной многоэтапной схеме для разных категорий получателей. С 1 января начнётся индексация пенсий для неработающих пенсионеров, для трудоустроенных автоматический перерасчёт будет проходить с 1 августа. Что касается отдельных категорий, то индексация социальных выплат будет с 1 апреля, а силовикам и военнослужащим — с 1 октября.

