Украинцы чаще всего просят убежище в России среди граждан недружественных стран

В России с января по сентябрь в 2025 году просили убежище 2 762 гражданина из 24 стран, признанных недружественными. Подавляющее большинство заявителей составили украинцы — 2 527 человек, сообщает ТАСС.

После украинцев следует Германия — 93, Латвия — 36, Литва — 25, США — 17, Эстония — 12, Канада — 11, Венгрия — семь, Италия — шесть и Польша — пять. По три заявления подали жители Австралии, Франции и Испании, по два — Нидерландов, Словакии и Великобритании, а по одному — Бельгии, Болгарии, Греции, Кипра, Северной Македонии, Португалии, Швеции и Швейцарии.

Всего за девять месяцев российские органы получили 6 640 заявлений о предоставлении убежища.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов с 2027 года введёт специальный правовой статус для украинских беженцев, направленный на их постепенное возвращение на родину. Согласно новым правилам, трудоустроенные украинцы будут самостоятельно оплачивать жильё и делать взносы на медицинское страхование.