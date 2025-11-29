Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 03:22

Украинцы чаще всего просят убежище в России среди граждан недружественных стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

В России с января по сентябрь в 2025 году просили убежище 2 762 гражданина из 24 стран, признанных недружественными. Подавляющее большинство заявителей составили украинцы — 2 527 человек, сообщает ТАСС.

После украинцев следует Германия — 93, Латвия — 36, Литва — 25, США — 17, Эстония — 12, Канада — 11, Венгрия — семь, Италия — шесть и Польша — пять. По три заявления подали жители Австралии, Франции и Испании, по два — Нидерландов, Словакии и Великобритании, а по одному — Бельгии, Болгарии, Греции, Кипра, Северной Македонии, Португалии, Швеции и Швейцарии.

Всего за девять месяцев российские органы получили 6 640 заявлений о предоставлении убежища.

Уехавшие в ЕС украинские зумеры умоляют Бога сорвать переговоры о мире
Уехавшие в ЕС украинские зумеры умоляют Бога сорвать переговоры о мире

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов с 2027 года введёт специальный правовой статус для украинских беженцев, направленный на их постепенное возвращение на родину. Согласно новым правилам, трудоустроенные украинцы будут самостоятельно оплачивать жильё и делать взносы на медицинское страхование.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar