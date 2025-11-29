Россия и США
29 ноября, 03:11

По всему миру сообщают о задержках авиарейсов из-за проблем с ПО у Airbus 320

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Авиаперевозчики по всему миру информируют пассажиров о возможных переносах и отменах авиарейсов в связи с необходимостью обновления программного обеспечения в самолётах Airbus 320. Ранее стало известно, что срочное обновление потребуется примерно для шести тысяч воздушных судов этого типа.

«Сообщаем вам, что мы получили директиву от Airbus в отношении самолётов A320. <…> В связи с этим на части нашего авиапарка будет проведена перекалибровка программного обеспечения и технических характеристик, что приведёт к увеличению времени между выполнением ограниченного количества рейсов и некоторым задержкам в нашем рабочем графике», — сообщает саудовская авиакомпания Flynas.

Ранее аналогичные предупреждения о возможных сбоях в расписании опубликовало британское управление гражданской авиации, а затем и новозеландская авиакомпания Air New Zealand.

Индийские авиаперевозчики также готовятся к возможным перебоям в работе. Телеканал NDTV со ссылкой на отраслевые источники сообщил о вероятных нарушениях расписания у авиакомпаний IndiGo, Air India и Air India Express.

У летевшего на Бали самолёта со школьниками на борту отказал двигатель
Напомним, ранее авиастроительный концерн Airbus сообщил о выявлении потенциальных проблем в системах управления полётом у большого количества самолётов A320. Для устранения рисков компания планирует провести замену программного обеспечения на всех воздушных судах этой модели.

BannerImage
Виталий Приходько
