Самого скрытного миллиардера РФ Сулейманова обвинили в организации двух убийств

Самого скрытного миллиардера России Ибрагима Сулейманова обвинили в двух убийствах и покушении на адвоката. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Согласно судебным материалам, первой жертвой стал председатель профсоюза авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадий Борисов, уголовное дело по его убийству начали расследовать ещё в 1999 году. Позднее расследования по убийству бывшего главы ФСФО Георгия Таля и по покушению на адвоката Илью Перегудова в 2021 году объединили в одно делопроизводство.

Напомним, Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве 3 октября по подозрению в убийстве, совершённом несколько лет назад. Он считается одним из самых скрытных миллиардеров страны. Кроме того, по данным следствия, у фигуранта дела есть судимости за мошенничество и отмывание денег. Суд продлил арест Сулейманову до 27 февраля.