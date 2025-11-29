Юный россиянин Дёмин устроил феерию в НБА, побив личный рекорд по очкам

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин блеснул в домашнем матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии Севенти Сиксерс», став самым результативным игроком своей команды. 19-летний россиянин набрал 23 очка, что стало его новым личным рекордом в Национальной баскетбольной ассоциации. Также он отметился 9 подборами и 5 результативными передачами, проведя на паркете более 30 минут.

Дёмин превзошёл звезду «Филадельфии» Тайриза Макси, который записал на свой счёт 22 очка. Этот матч стал знаковым для россиянина: он не только побил свой прежний снайпенский рекорд в 16 очков, но и во второй раз в карьере преодолел отметку в 29 минут игрового времени.

Матч закончился победой гостей 115:103 (31:23, 32:25, 24:27, 28:28). «Бруклин» занимает 13-е место в Восточной конференции с 3 победами в 18 матчах, в то время как «Филадельфия» с 10 победами находится на 9-й позиции. Следующим соперником «Бруклина» станет «Милуоки Бакс». Игра состоится 30 ноября на площадке «Оленей».

На драфте НБА 2025 года Дёмина выбрали под восьмым номером. В своём дебютном матче он набрал 14 очков.