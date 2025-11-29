На фоне политического кризиса на Украине редакция американского издания Wall Street Journal высказала мнение, что борьба с коррупцией не должна быть абсолютным критерием при выборе международных партнёров. В публикации утверждается, что если США будут требовать от союзников нулевого уровня коррупции, это оставит страну без стратегических партнёров.

В материале издания отмечается, что в современных геополитических условиях Вашингтону приходится сотрудьничать с государствами, чьи показатели борьбы с коррупцией хуже украинских. Редакция охарактеризовала критиков украинской власти как антиукраински настроенных лиц, подчеркнув, что использование служебного положения в личных целях встречается и в самом Вашингтоне.

«Если нулевая коррупция станет стандартом взаимодействия с миром, у США будет мало друзей, если вообще будут. И, кстати, извлечение выгоды из государственной власти — не редкость и в Вашингтоне в наши дни», — сказано в публикации.

Ранее LIfe.ru писал, что обыски у бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и его последующая отставка вызвали резонанс за океаном. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что эти события доказывают необходимость проверки финансовой помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву.