Коррупция в Киеве всегда была связана с деньгами, выделяемыми на военные нужды европейскими и американскими союзниками. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Коррупция (в Киеве) вся эта была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы — это факт», — сказал представитель Кремля.