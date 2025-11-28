Россия и США
28 ноября, 19:06

В Кремле заявили о причастности США и ЕС к коррупционным скандалам на Украине

Обложка © Life.ru

Коррупция в Киеве всегда была связана с деньгами, выделяемыми на военные нужды европейскими и американскими союзниками. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Коррупция (в Киеве) вся эта была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы — это факт», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что сегодня Зеленский подписал документ об отставке Ермака поле того, как детективы НАБУ нагрянули к нему с обысками. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, относительно хищений в области энергетики. Теперь Ермак может оказаться причастным к делу о коррупции, фигурируя в нём под псевдонимом «Али-Баба». Украинские СМИ уже констатировали, что отставка Ермака может лишить Зеленского контроля над властью.

Юлия Сафиулина
