В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба

В торговом центре Westfield Valley Fair Mall в Калифорнии произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает полиция Сан-Хосе.

Эвакуация из ТЦ в Калифорнии, где произошла стрельба. Видео © X / Sam Karimzadeh

«В настоящее время подразделения расследуют стрельбу в торговом центре Valley Fair Mall в западной части Сан-Хосе. Двое пострадавших были обнаружены и доставлены в местную больницу с огнестрельными ранениями. Пожалуйста, избегайте этого района, пока полицейские проводят расследование и работают над обеспечением безопасности всех людей», — говорится в заявлении.

Позднее в полиции предположили, что стрельба являлась единичным случаем, а сам стрелок больше не проявляет активность. Тем не менее правоохранители эвакуировали торговый центр.

