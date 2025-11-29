Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 05:23

WSJ: Переговоры Уиткоффа и Дмитриева держали в тайне даже от чиновников из США

Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Обложка © Кremlin.ru

Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Обложка © Кremlin.ru

Американские чиновники получали информацию о секретных переговорах с Россией через своих союзников в Великобритании. Сообщение об этом опубликовала газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что пока спецпосланник президента США Стив Уиткофф вёл девятимесячные переговоры с российским представителем Кириллом Дмитриевым, многие ведомства в администрации Штатов мало что знали об их содержании. Однако чиновники из отдела по контролю за санкциями в американском Минфине иногда узнавали детали этих встреч от своих британских коллег.

Далее газета сообщает ещё об одном инциденте. После саммита на Аляске европейская разведка распространила отчёт о нём среди высокопоставленных лиц. Содержание документа, как утверждается, шокировало чиновников ЕС.

В отчёте были описаны коммерческие и экономические планы, которые администрация США обсуждала с Россией. Среди них фигурировал и амбициозный проект по совместной добыче редкоземельных металлов в Арктике. Эти разоблачения рисуют картину скрытых дипломатических каналов, о которых даже собственные госструктуры США узнавали не всегда из первых уст.

В Кремле заявили о причастности США и ЕС к коррупционным скандалам на Украине
В Кремле заявили о причастности США и ЕС к коррупционным скандалам на Украине

При этом сейчас Европа фактически не участвует в обсуждении по урегулированию украинского конфликта. Ранее СМИ сообщали, что теперь ЕС ведёт проводит лишь двусторонние переговоры с США по гарантиям безопасности.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Стив Уиткофф
  • Великобритания
  • Кирилл Дмитриев
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar