WSJ: Переговоры Уиткоффа и Дмитриева держали в тайне даже от чиновников из США

Американские чиновники получали информацию о секретных переговорах с Россией через своих союзников в Великобритании. Сообщение об этом опубликовала газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что пока спецпосланник президента США Стив Уиткофф вёл девятимесячные переговоры с российским представителем Кириллом Дмитриевым, многие ведомства в администрации Штатов мало что знали об их содержании. Однако чиновники из отдела по контролю за санкциями в американском Минфине иногда узнавали детали этих встреч от своих британских коллег.

Далее газета сообщает ещё об одном инциденте. После саммита на Аляске европейская разведка распространила отчёт о нём среди высокопоставленных лиц. Содержание документа, как утверждается, шокировало чиновников ЕС.

В отчёте были описаны коммерческие и экономические планы, которые администрация США обсуждала с Россией. Среди них фигурировал и амбициозный проект по совместной добыче редкоземельных металлов в Арктике. Эти разоблачения рисуют картину скрытых дипломатических каналов, о которых даже собственные госструктуры США узнавали не всегда из первых уст.

При этом сейчас Европа фактически не участвует в обсуждении по урегулированию украинского конфликта. Ранее СМИ сообщали, что теперь ЕС ведёт проводит лишь двусторонние переговоры с США по гарантиям безопасности.