Американский экономист подсчитал, сколько миллиардов своровала хунта Зеленского

Американский экономист Стив Ханке обвинил окружение Владимира Зеленского и его окружение в масштабных хищениях. По его расчётам, из примерно $360 млрд иностранной помощи с 2022 года было похищено от 15% до 30%.

«Общая сумма денег, поступивших на Украину с 2022 года, составляет около 360 миллиардов долларов. Это означает, что от 54 до 108 миллиардов долларов наполняют карманы коррупционеров», — написал Ханке на странице в соцсети X.

Ранее свою оценку ситуации дала и конгрессвумен Анна Паулина Луна. Она прокомментировала отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака, заявив: «Ну вот, теперь вы видите, почему мы должны были проверять деньги, отправляемые Украине? Коррупция».

Напомним, в пятницу Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у Ермака в рамках расследования коррупционного скандала в энергетике, известного как операция «Мидас», после чего Зеленский сообщил, что его соратник написал заявление об отставке и был уволен с поста главы его офиса.