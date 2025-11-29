Россия и США
29 ноября, 05:57

Умер хоккеист Шервани, принёсший Англии последнюю победу на Олимпиаде

Имран Шервани (слева). Обложка © Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

На 64-м году жизни скончался Имран Шервани — британский хоккеист, олимпийский чемпион 1988 года. Печальную новость распространило агентство Reuters.

Четыре года назад у спортсмена была диагностирована болезнь Альцгеймера. Его уход стал потерей для мирового спортивного сообщества.

Именно Шервани сыграл ключевую роль в триумфе сборной Великобритании на Олимпийских играх в Сеуле. В решающем матче против команды ФРГ он отметился двумя голами, включая и победную шайбу. Тогда англичане выиграли со счётом 3:1. Эта золотая медаль стала для британской сборной третьей в истории и последней на сегодняшний день — после 1988 года команда больше не поднималась на пьедестал олимпийских турниров.

Ранее в возрасте 86 лет скончалась двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич. В составе советской сборной баскетболистка завоевала золото мирового первенства в 1964 и 1967 годах. Она также является матерью экс-главного тренера мужской сборной России Сергея Базаревича.

