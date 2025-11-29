Россия и США
29 ноября, 06:14

Си Цзиньпин призвал «обнажить меч» против сетевого хаоса

Обложка © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал ужесточить регулирование онлайн-пространства и заявил, что власти должны быть готовы «обнажить меч» против любого интернет-хаоса. Он поручил создать устойчивый механизм контроля за онлайн-средой и жестко пресекать нарушения.

«Необходимо осмелиться «обнажить меч» против сетевого хаоса, решительно наносить удары, разрывать цепочки интересов и искоренять почву для их возникновения», — цитирует главу государства Центральное телевидение Китая.

Особое внимание он потребовал уделить крупным платформам, частным блогерам и MCN-агентствам, которые обязаны нести социальную ответственность и продвигать позитивный контент. Си Цзиньпин также указал на новые вызовы, связанные с искусственным интеллектом и большими данными, и поручил усилить системы защиты данных и классификации цифровых угроз.

