Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 20:30
4284

Боец поп-ММА Чурчаев жестоко избил сбежавшего из России блогера Subo из-за шутки

Субхан Мамедов (Subo). Обложка © VK / subo

Субхан Мамедов (Subo). Обложка © VK / subo

Боец поп-ММА Шовхал Чурчаев избил блогера Subo (Субхан Мамедов) во время прямой трансляции в Дубае из-за шуток в его адрес. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Боец поп-ММА Чурчаев жестоко избил сбежавшего из России блогера Subo из-за шутки. Видео Telegram / «SMESTO Новости»

Мамедов во время стрима заявил, что Чурчаев «на коленях» просил главу UFC ввести того в промоушен. В результате боец рассвирепел и начал бить блогера по лицу, а после и вовсе требовал извиниться перед ним на коленях.

«Хайп любой ценой»: В Госдуме усомнились, что Милохин работает курьером в Дубае
«Хайп любой ценой»: В Госдуме усомнились, что Милохин работает курьером в Дубае

Напомним, в феврале Субхана Мамедова лишили российского гражданства после его многочисленных пранков над российской полицией и военнослужащими. Также ему вменялось предоставление ложных сведений при получении паспорта России. Ранее стало известно, что ФНС России собирается закрыть предпринимательскую деятельность блогера, у которого скопился налоговый долг в 91 млн рублей.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar