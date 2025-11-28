Боец поп-ММА Шовхал Чурчаев избил блогера Subo (Субхан Мамедов) во время прямой трансляции в Дубае из-за шуток в его адрес. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Боец поп-ММА Чурчаев жестоко избил сбежавшего из России блогера Subo из-за шутки. Видео Telegram / «SMESTO Новости»

Мамедов во время стрима заявил, что Чурчаев «на коленях» просил главу UFC ввести того в промоушен. В результате боец рассвирепел и начал бить блогера по лицу, а после и вовсе требовал извиниться перед ним на коленях.

Напомним, в феврале Субхана Мамедова лишили российского гражданства после его многочисленных пранков над российской полицией и военнослужащими. Также ему вменялось предоставление ложных сведений при получении паспорта России. Ранее стало известно, что ФНС России собирается закрыть предпринимательскую деятельность блогера, у которого скопился налоговый долг в 91 млн рублей.