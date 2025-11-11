Блогер Subo может лишиться бизнеса в России из-за долга в 91 млн

ФНС России собирается закрыть предпринимательскую деятельность блогера Субхана Мамедова, известного в Сети под ником Subo. Зарегистрированное на нём ИП недействительно после его объявления в розыск, полагают налоговики. Кроме того, Мамедов давно не проживает в России. Об этом пишет Mash.