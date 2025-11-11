Блогер Subo может лишиться бизнеса в России из-за долга в 91 млн
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / subo_m
ФНС России собирается закрыть предпринимательскую деятельность блогера Субхана Мамедова, известного в Сети под ником Subo. Зарегистрированное на нём ИП недействительно после его объявления в розыск, полагают налоговики. Кроме того, Мамедов давно не проживает в России. Об этом пишет Mash.
Деятельность блогера зарегистрирована в налоговой инспекции в подмосковных Мытищах. Сейчас у блогера скопился налоговый долг в 91 млн рублей, а его бизнес давно не приносит прибыли.
Напомним, блогер Субхан Мамедов (Subo) был объявлен в розыск. Его лишили российского паспорта после многочисленных провокаций в отношении полиции и военных. Ему также инкриминируют предоставление ложных данных при получении гражданства РФ. В начале 2025 года миллионеру-блогеру запретили въезд в Россию на 70 лет. А недавно квартиру блогера в Одинцово арестовали для погашения налоговой задолженности, превышающей 91 миллион рублей. Недвижимость пустует с февраля 2024 года, когда мужчина переехал в ОАЭ.
