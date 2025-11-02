Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 07:53

Квартиру блогера Subo арестовали за долг в 91 млн рублей перед налоговой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / subo_m

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / subo_m

Недвижимость популярного блогера Subo (Субхана Мамаева) в Одинцово арестована для погашения налоговой задолженности, превышающей 91 миллион рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Квартира блогера Subo. Видео © Telegram / Mash

Двухкомнатная квартира площадью 60 кв. метров, полностью выплаченная по ипотеке, будет конфискована и реализована с торгов. Помещение пустует с февраля 2024 года, с тех пор, как блогер переехал в ОАЭ. В настоящее время Subo находится в федеральном розыске по статьям об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Его брат содержится под домашним арестом, а отец прекратил общение.

Блогер SUBO из Дубая следит за своей уголовкой из-за 50 млн, пока брат и отец отдуваются за него в России
Блогер SUBO из Дубая следит за своей уголовкой из-за 50 млн, пока брат и отец отдуваются за него в России

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что блогер Субхан Мамедов был объявлен в розыск. Его лишили российского паспорта после многочисленных провокаций в отношении полиции и военных. Subo также инкриминируют предоставление ложных данных при получении гражданства РФ. В начале 2025 года миллионеру-блогеру запретили въезд в Россию на 70 лет.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar