Квартиру блогера Subo арестовали за долг в 91 млн рублей перед налоговой

Недвижимость популярного блогера Subo (Субхана Мамаева) в Одинцово арестована для погашения налоговой задолженности, превышающей 91 миллион рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Квартира блогера Subo. Видео © Telegram / Mash

Двухкомнатная квартира площадью 60 кв. метров, полностью выплаченная по ипотеке, будет конфискована и реализована с торгов. Помещение пустует с февраля 2024 года, с тех пор, как блогер переехал в ОАЭ. В настоящее время Subo находится в федеральном розыске по статьям об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Его брат содержится под домашним арестом, а отец прекратил общение.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что блогер Субхан Мамедов был объявлен в розыск. Его лишили российского паспорта после многочисленных провокаций в отношении полиции и военных. Subo также инкриминируют предоставление ложных данных при получении гражданства РФ. В начале 2025 года миллионеру-блогеру запретили въезд в Россию на 70 лет.