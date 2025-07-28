Блогер SUBO из Дубая следит за своей уголовкой из-за 50 млн, пока брат и отец отдуваются за него в России

Сбежавшему в Дубай блогеру-миллионнику Subo (Субхан Мамедов) заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на 50 млн рублей и легализации денежных средств. Речи идёт о ч.2 ст. 198 УК РФ и п.«б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, рассказали в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«С 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 млн рублей. В дальнейшем с денежными средствами в размере 10 млн рублей, полученными преступным путём, они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 млн рублей», – уточнили версию следствия в СК.