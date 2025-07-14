Брат и отец Subo были задержаны из-за неуплаты блогером налогов на 50 млн рублей

Брата и отца блогера-миллионника Субхана Мамедова, известного как Субо (Subo) задержали по подозрению в помощи с уклонением от уплаты налогов на 50 млн рублей. Об этом сообщает Mash.

По данным журналистов, силовики провели обыски в квартирах, где прописаны родственники Субхана Мамедова. Его брата Самира, известного под псевдонимом Samo, отправили под домашний арест, а отцу выдали подписку о невыезде.