Брат и отец Subo были задержаны из-за неуплаты блогером налогов на 50 млн рублей
Субхан Мамедов. Фото © VK / SUBO
Брата и отца блогера-миллионника Субхана Мамедова, известного как Субо (Subo) задержали по подозрению в помощи с уклонением от уплаты налогов на 50 млн рублей. Об этом сообщает Mash.
По данным журналистов, силовики провели обыски в квартирах, где прописаны родственники Субхана Мамедова. Его брата Самира, известного под псевдонимом Samo, отправили под домашний арест, а отцу выдали подписку о невыезде.
Как установило следствие, в течение двух лет семья блогера получала доходы от его деятельности без оформления ИП или юридического лица. Деньги поступали на счета брата и отца.
Напомним, блогера Субхана Мамедова подозревают в крупном уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, с 2020 по 2022 год он вместе с родственниками организовал схему для ухода от обязательств, заработав на этом больше 50 миллионов. Subo лишили российского паспорта после многочисленных провокаций в отношении полиции и военных. Ему также инкриминируют предоставление ложных данных при получении гражданства РФ. В начале 2025 года миллионеру-блогеру запретили въезд в Россию на 70 лет.