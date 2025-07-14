СК завёл дело на блогера-миллионника Subo за неуплату налогов

Следствие возбудило уголовное дело в отношении блогера Субхана Мамедова, известного под псевдонимом Subo, его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей. Об этом сообщает СК Московской области.

Аналогичные обвинения выдвинуты против брата и отца блогера. По данным следствия, с 2020 по 2022 год подозреваемые создали целую схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. На деньги, полученные преступным путём, семья покупала люксовые автомобили. Сейчас сам блогер находится в розыске. Как уточняет Mash, несметные богатства зарабатывались через блог, ИП или юрицо Мамедовым не регистрировались, весь доход шёл на счета брата и отца. Штрафов и пеней за этот период натекло 20 миллионов рублей.