Вахтовик по пути домой забыл в автобусе полмиллиона рублей и украшения

В Томске сотрудники патрульно-постовой службы Томского ЛО МВД России помогли вернуть владельцу забытый в транспорте крупный денежный и ювелирный багаж. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Полиция вернула владельцу забытые в транспорте полмиллиона рублей и ювелирные украшения. Видео © Telegram / Ирина Волк

Сообщение о бесхозном багаже поступило в полицию от работников охраны автовокзала. Невостребованный чемодан был обнаружен в автобусе, прибывшем из Новосибирска. В ходе обследования находки полицейские обнаружили внутри личные вещи, а также внушительную сумму в 500 тысяч рублей и ювелирные украшения. В кратчайшие сроки правоохранители установили личность и разыскали владельца багажа, им оказался 42-летний житель Липецкой области.

«Мужчина возвращался домой с вахты, убрал в чемодан заработанные деньги и ювелирные изделия, приобретённые в подарок родственникам», — говорится в сообщении.

После проведения необходимых проверок, подтверждающих его право на имущество, сотрудники полиции вернули забытые вещи и деньги. Владелец выразил искреннюю благодарность полицейским за их отзывчивость и неравнодушие.

