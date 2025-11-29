Россия и США
29 ноября, 06:25

ПВО России сбила пять украинских дронов над Волгоградской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /VideoFromEveryWhe

Дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников самолётного типа над территорией Волгоградской области ранним утром, с 7:00 до 8:00. Об этом пишет Минобороны РФ.

«В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА самолётного типа над территорией Волгоградской области», — информирует МО.

Губернатор Бочаров уточнил, что один из дронов ударил по жилой пятиэтажке, другой повредил склад стройматериалов на улице Маршала Еременко — пострадали два человека.

