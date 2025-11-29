Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 06:49

СВО, биометрия, вербовка детей: какие законы вступают в силу в декабре

В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в декабре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал пакет законодательных изменений, вступающих в силу в декабре. Своим заявлением политик поделился в личном канале в мессенджере MAX.

Среди ключевых нововведений — эксперимент по сбору биометрических данных мигрантов на всех пунктах пропуска. Также ужесточаются условия получения медицинского полиса: иностранные граждане смогут претендовать на бесплатную медпомощь только после пяти лет легальной работы в России.

Существенно усиливается уголовная ответственность за преступления против государственной безопасности. За склонение детей к террористической деятельности теперь предусмотрено пожизненное лишение свободы, а сроки давности по таким преступлениям отменены.

Отдельные меры направлены на поддержку участников СВО и их семей. НКО, работающие с ветеранами, будут получать государственную поддержку, а система информирования о социальных льготах через «Госуслуги» расширит перечень жизненных ситуаций.

В Госдуме придумали, как защитить россиян от «бабушкиной схемы» при покупке жилья
В Госдуме придумали, как защитить россиян от «бабушкиной схемы» при покупке жилья

Ранее Life.ru рассказывал, что депутаты Госдумы предложили начать выпускать в России банкноту номиналом в 10 000 рублей. Авторы инициативы считают, что сейчас для совершение крупных покупок приходится набирать слишком много наличных.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Вячеслав Володин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Госуслуги
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar