СВО, биометрия, вербовка детей: какие законы вступают в силу в декабре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал пакет законодательных изменений, вступающих в силу в декабре. Своим заявлением политик поделился в личном канале в мессенджере MAX.

Среди ключевых нововведений — эксперимент по сбору биометрических данных мигрантов на всех пунктах пропуска. Также ужесточаются условия получения медицинского полиса: иностранные граждане смогут претендовать на бесплатную медпомощь только после пяти лет легальной работы в России.

Существенно усиливается уголовная ответственность за преступления против государственной безопасности. За склонение детей к террористической деятельности теперь предусмотрено пожизненное лишение свободы, а сроки давности по таким преступлениям отменены.

Отдельные меры направлены на поддержку участников СВО и их семей. НКО, работающие с ветеранами, будут получать государственную поддержку, а система информирования о социальных льготах через «Госуслуги» расширит перечень жизненных ситуаций.

