Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 07:00

Легенда и 4 бомбы: В Подмосковье пытались взорвать газопровод «монтажным клеем»

Россиянина поймали при закладке четырёх бомб под газопровод в Подмосковье

Обложка © ФСБ России

Обложка © ФСБ России

В Подмосковье предотвратили попытку подрыва магистрального газопровода. По данным ФСБ, в Серпуховском районе задержан российский гражданин 1969 года рождения, который, как выяснили спецслужбы, действовал по заданию Киева. Его взяли с поличным ночью — во время установки самодельной бомбы.

При себе у мужчины нашли четыре СВУ, замаскированные под монтажный клей, а также телефоны для связи с куратором. В ФСБ заявили, что украинские спецслужбы завербовали его ещё в 2024 году, когда он находился в центре временного содержания иностранцев на Украине. После этого мужчину отправили в Россию «под легендой депортации».

По заданию куратора он купил автомобиль, электробур и забрал из тайника взрывчатку. План был прост: пробурить грунт над газопроводом, установить бомбы и сразу бежать за границу, чтобы через третьи страны вернуться на Украину. Довести план до конца он не успел.

ФСБ задержала в Хабаровске 25-летнюю девушку, которая шпионила за бойцами СВО по заданию СБУ
ФСБ задержала в Хабаровске 25-летнюю девушку, которая шпионила за бойцами СВО по заданию СБУ

А ранее ФСБ предотвратила убийство российского чиновника. Силовики задержали жителя Донецкой Народной Республики, которого подозревают в государственной измене, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar