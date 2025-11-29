Легенда и 4 бомбы: В Подмосковье пытались взорвать газопровод «монтажным клеем»

В Подмосковье предотвратили попытку подрыва магистрального газопровода. По данным ФСБ, в Серпуховском районе задержан российский гражданин 1969 года рождения, который, как выяснили спецслужбы, действовал по заданию Киева. Его взяли с поличным ночью — во время установки самодельной бомбы.

При себе у мужчины нашли четыре СВУ, замаскированные под монтажный клей, а также телефоны для связи с куратором. В ФСБ заявили, что украинские спецслужбы завербовали его ещё в 2024 году, когда он находился в центре временного содержания иностранцев на Украине. После этого мужчину отправили в Россию «под легендой депортации».

По заданию куратора он купил автомобиль, электробур и забрал из тайника взрывчатку. План был прост: пробурить грунт над газопроводом, установить бомбы и сразу бежать за границу, чтобы через третьи страны вернуться на Украину. Довести план до конца он не успел.

А ранее ФСБ предотвратила убийство российского чиновника. Силовики задержали жителя Донецкой Народной Республики, которого подозревают в государственной измене, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки.