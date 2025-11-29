Россия и США
29 ноября, 07:17

Подрывник газопровода в Подмосковье был заслан в Россию под видом «депортации»

Обложка © ФСБ России

Российские силовики не допустили попытку подорвать газопровод в Серпуховском районе Московской области, подозреваемым оказался россиянин, которого киевские спецслужбы под видом депортации отправили с Украины в Россию. Нарушитель был задержан с поличным. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ РФ.

«Указанный гражданин был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году в период нахождения в центре временного содержания иностранцев на Украине, куда был помещён за нарушение миграционного законодательства. После вербовки агент под легендой депортации был направлен в Россию», — сказано в тексте.

Как сообщалось, в Подмосковье предотвратили попытку подрыва магистрального газопровода. По данным ФСБ, в Серпуховском районе задержан российский гражданин 1969 года рождения, который, как выяснили спецслужбы, действовал по заданию Киева. Его взяли с поличным ночью — во время установки самодельной бомбы.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

