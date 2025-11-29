В Иркутске мошенники обманули женщину на 9 миллионов рублей и своего курьера

В Иркутске 52-летняя женщина лишилась девяти миллионов рублей, став жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Всё началось с телефонного звонка, во время которого аферисты пообещали ей выплаты, и женщина продиктовала им код из SMS. Далее злоумышленники, представляясь «сотрудниками ФСБ и Центробанка», заявили, что кто-то якобы пытался похитить деньги у пострадавшей. Под давлением мошенников она сняла все свои сбережения и передала их курьеру.

После обращения женщины в полицию 18-летний подозреваемый был задержан. Молодой человек рассказал, что его самого ввели в заблуждение: мошенники пообещали ему подработку в международной фирме, связанной с криптовалютой, через соцсети. Он выполнял поручения, приходя по указанным адресам, но вскоре понял, что сделки противозаконны.

В Иркутске задержали курьера-гастролера, который забрал у обманутой женщины 9 миллионов рублей. Видео © VK / ГУ МВД России по Иркутской области

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в МВД рассказали о новой схеме мошенничества, в которой аферисты маскируются под сотрудников портала «Госуслуги». Жертвам приходят СМС с угрозами о «взломе» или «подозрительной активности», после чего людей убеждают перезвонить в «службу поддержки» и раскрыть личные данные.