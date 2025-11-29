Россия и США
29 ноября, 07:19

В Латвии ввели уголовное наказание за публикацию фотографий президента и премьера

Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

В Латвии введён запрет на публикацию в интернете фотографий и видеозаписей с изображением высших должностных лиц. Соответствующую информацию распространили местные средства массовой информации.

Новые ограничения касаются в том числе президента Эдгара Ринкевича и премьер-министра Эвики Силини. Официальной причиной такого решения стало слишком частое размещение их изображений в сети без существенных оснований.

За нарушение установленных правил предусмотрена система штрафных санкций. В наиболее серьёзных случаях возможно даже привлечение к уголовной ответственности. Точные размеры финансовых взысканий и предельные сроки наказания в текущий момент не конкретизированы.

Ранее глава Минобороны Латвии заявил, что его страна уже становится «дроновой сверхдержавой». Латвийские власти так высоко отзываются о своём государстве, поскольку они могут собирать беспилотники и даже обучать их операторов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

