Два брата зверски убили 18-летнюю сестру по приказу отца в Нидерландах. Причина ужасает

В Нидерландах двое сирийцев зверски убили свою 18-летнюю сестру Райан, которая якобы вела себя слишком «по-западному». Об этом рассказала британская газета Daily Mail. При этом отец семейства прекрасно знал об этом и даже поддержал идею расправы, считая, что девушка позорит фамилию.

Полиция уже задержала исполнителей преступлений 23-летнего Мохамеда Аль Наджара и 25-летнего Муханада Аль Наджара. Как установило следствие, братья связали сестру, заткнули ей рот кляпом и утопили в болоте в Лелистаде. Девушка якобы «развязно» себя вела и начала встречаться с молодым человеком. Отец семьи успел сбежать в Сирию после задержания Мохамеда и Муханада.

Тело погибшей было обнаружено 28 мая 2024 года, шесть дней Райан числилась пропавшей без вести. Братья убитой свою вину не признали. По их мнению, виноват отец, который принудил их к убийству. Однако полиция не может разыскать его в Сирии. Сейчас подозреваемых ждёт суд и тюрьма.

