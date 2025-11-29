На видео сняли задержание диверсанта у газопровода в Подмосковье и его арсенал бомб

ФСБ опубликовала видео задержания россиянина, который, по данным спецслужбы, готовил подрыв магистрального газопровода в Подмосковье по заданию украинских спецслужб. На кадрах мужчина признаёт вину и заявляет, что «раскаивается в содеянном».

Видео © ФСБ России

На видео он рассказывает, что прошёл инструктаж со стороны Киева и получил 4 тысячи долларов на покупку автомобиля для подготовки теракта. ФСБ также показала фото изъятых самодельных взрывных устройств, замаскированных под тюбики монтажного клея.