На видео сняли задержание диверсанта у газопровода в Подмосковье и его арсенал бомб
Обложка © ФСБ России
ФСБ опубликовала видео задержания россиянина, который, по данным спецслужбы, готовил подрыв магистрального газопровода в Подмосковье по заданию украинских спецслужб. На кадрах мужчина признаёт вину и заявляет, что «раскаивается в содеянном».
Видео © ФСБ России
На видео он рассказывает, что прошёл инструктаж со стороны Киева и получил 4 тысячи долларов на покупку автомобиля для подготовки теракта. ФСБ также показала фото изъятых самодельных взрывных устройств, замаскированных под тюбики монтажного клея.
По данным следствия, задержали мужчину в момент, когда он пытался установить одно из СВУ над газопроводом. Сейчас он даёт признательные показания. Оказалось, что киевские спецслужбы заслали его под видом депортации с Украины в Россию.
