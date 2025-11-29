Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 07:28

На видео сняли задержание диверсанта у газопровода в Подмосковье и его арсенал бомб

Обложка © ФСБ России

Обложка © ФСБ России

ФСБ опубликовала видео задержания россиянина, который, по данным спецслужбы, готовил подрыв магистрального газопровода в Подмосковье по заданию украинских спецслужб. На кадрах мужчина признаёт вину и заявляет, что «раскаивается в содеянном».

Видео © ФСБ России

На видео он рассказывает, что прошёл инструктаж со стороны Киева и получил 4 тысячи долларов на покупку автомобиля для подготовки теракта. ФСБ также показала фото изъятых самодельных взрывных устройств, замаскированных под тюбики монтажного клея.

Легенда и 4 бомбы: В Подмосковье пытались взорвать газопровод «монтажным клеем»
Легенда и 4 бомбы: В Подмосковье пытались взорвать газопровод «монтажным клеем»

По данным следствия, задержали мужчину в момент, когда он пытался установить одно из СВУ над газопроводом. Сейчас он даёт признательные показания. Оказалось, что киевские спецслужбы заслали его под видом депортации с Украины в Россию.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar