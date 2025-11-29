В Волгограде простились с создателем «Тополя» и «Искандера»

В Волгограде проводили в последний путь создателя пусковых установок ракет «Тополь» и «Искандер» Валериана Соболева, скончавшегося 25 ноября в 87-летнем возрасте. Учёного похоронят на местном кладбище.

Представители Федерального научно-производственного центра «Титан-Баррикады» и Волгоградского НИИ технологии машиностроения прислали на кладбище венки и траурные ленты. Церемонию посетили родственники, коллеги и друзья выдающегося разработчика-инженера.

Напомним, 25 ноября ушёл из жизни Валериан Соболев, выдающийся советский и российский конструктор в области ракетостроения. Он сыграл ключевую роль в разработке пусковых комплексов для двух знаковых российских ракетных систем — межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь» и оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Ему было 87 лет.