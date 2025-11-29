Убивающая мозг опасная «забава» унесла жизни 20 подростков по всей России

В России зафиксирована тревожная статистика смертности подростков от опасного увлечения сниффингом. Из-за этой «забавы» погибли уже 20 юношей и девушек, сообщает SHOT.

Причём только за последние дни было два смертельных случая. В Пермском крае 15-летний школьник скончался после вдыхания газа в парке, а в Ростовской области 14-летняя девочка погибла во время сниффинга в заброшенном здании.

География трагедий охватывает множество регионов страны от Владимирской области до Приморского края. Несмотря на введённый с 1 марта запрет продажи газосодержащих товаров несовершеннолетним, подростки продолжают находить способы их приобретения.

Медики предупреждают, что опасное увлечение приводит к необратимому отмиранию клеток головного мозга и часто заканчивается летальным исходом. Специалисты призывают родителей проявлять повышенное внимание к поведению детей и немедленно реагировать на появление подозрительных запахов в комнатах.

При этом такая проблема существует уже не первый год. Ранее нарколог рассказал, что сниффинг может привести к гипоксии головного мозга. Подросткам нравится вдыхать бытовой газ, поскольку это вызывает у них эйфорию и галлюцинации.