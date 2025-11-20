Россия и США
20 ноября, 13:55

Блогер Эльдар Джарахов снова начал спиваться и обратился к наркологу

Обложка © vk.com / Джарахов

Блогер и рэпер Эльдар Джарахов рассказал, что был вынужден обратиться за медицинской помощью к наркологу после того, как вновь начал регулярно употреблять алкоголь. Об этом он сообщил в видео, опубликованном на YouTube.

По словам Джарахова, в течение полутора лет он полностью воздерживался от спиртного, однако затем постепенно вернулся к употреблению. Сначала это происходило эпизодически и в небольших количествах, но со временем частота увеличилась, что начало его беспокоить.

«Мой мозг нашёл лазейки, чтобы меня обмануть», — отметил блогер, пояснив, что осознал проблему и решил обратиться к специалисту.

Как рассказал Джарахов, нарколог связал его тягу к алкоголю с повышенным уровнем тревожности и назначил курс антидепрессантов. Сам блогер подчеркнул, что решил не игнорировать тревожные сигналы и открыто говорить о своём состоянии.

Ранее общественники добились отмены выступления Джарахова на фестивале в Алтайском крае. Поводом стали старые цитаты Джарахова, где он называл соотечественников «свинорусами», использовал антироссийскую риторику в PR-акциях и поддерживал недружественные государства.

