29 ноября, 08:22

Названы регионы России, где ожидается тёплый декабрь

Обложка © Life.ru

Первый месяц зимы в центральной европейской части России будет около или выше температурной нормы. При этом в начале декабря сильных осадков и устойчивого снежного покрова ждать не стоит из-за высокого давления. Об этом ТACС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Декабрь в центре европейской России прогнозируется тёплым, температура будет около и выше нормы. В Москве, очевидно, что декабрь превысит среднемноголетние значения [по температурным характеристикам]», — сказал он.

«Настоящей зимы» со стабильным минусом и снегом в регионе пока не предвидится, подытожил метеоролог.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время москвичам не стоит ожидать снега. Устойчивый снежный покров может не сформироваться в столице до конца декабря, что необычно для начала календарной зимы. Первый существенный снегопад прогнозируется лишь в середине месяца.

Наталья Афонина
