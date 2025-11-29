16-летняя пациентка пыточного рехаба Хоботовой раскрыла детали побега от адского «лечения»

В Подмосковье задержали организатора сети частных реабилитационных центров Анну Хоботову. В этих учреждениях постоянно подвергали детей насилию, сообщает 74.ru со ссылкой на 16-летнюю Юлию, которая сумела сбежать из одного из таких рехабов.

Сама девушка попала в рехаб добровольно, но условия там напоминали скорее тюремные. На 30 человек приходилось всего два туалета и одна ванная комната, время душа ограничивалось 10 минутами. Система наказаний включала принудительное лишение сна, многочасовые физические упражнения и унизительные письменные работы.

«Одно из наказаний за проступки. Это когда тебя заставляют писать унизительный текст много-много раз, до 3000. Мальчик у нас как-то сидел и четыре дня писал. Пока не напишешь — не поешь», — сказала Юлия.

Особой жестокостью отличалась процедура так называемого «саботажа» — когда ребёнка, отказавшегося выполнять требования, лишали еды на несколько недель. Питание было скудным и низкокачественным, при этом стоимость пребывания достигала 75 тысяч рублей в месяц.

Как выяснилось, персонал центров даже не имел медицинского или психологического образования. Общение с родителями строго контролировалось — недельный пятиминутный звонок проходил под наблюдением сотрудника. Дети подвергались психологическому давлению, а неподчиняющихся избивали другие воспитанники по приказу взрослых.

Сеть реабилитационных центров функционировала более семи лет в разных регионах России. В настоящее время по факту деятельности учреждений возбуждены уголовные дела, в нескольких областях проведены обыски.

Напомним, что владельцу пыточных реабилитационных центров Анну Хоботову задержали совсем недавно. Её рехабы оказывали «помощь» детям и подросткам с игровой и наркотической зависимостями. Её удалось «прижать», когда один юноша попал в больницу после жестокого избиения за просмотр аниме, которое, по мнению директора, «развращает душу». Оказалось, что вместо терапии дети подвергались жестоким пыткам: избиениям, голоданию, психологическому давлению и даже сексуализированному насилию.