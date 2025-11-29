Россия и США
29 ноября, 08:37

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане у Северных Курил

Обложка © freepik

Вблизи северной части Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4, сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск». Подземные толчки почувствовали и жители Северо-Курильска. Угрозы цунами нет.

«Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане в 14.34 (6.34 по Москве) 29 ноября. Его эпицентр располагался в 209 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 56 километров», — поделилась она.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 близ берегов Японии
Ранее сообщалось, что в Камчатском крае специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9, пострадавших и разрушений нет. Подземные толчки произошли на удалении в 147 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания эпицентра — 43,1 километра.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
    avatar