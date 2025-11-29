Россия и США
Как создавались образы Дракулы, Мумии и Франкенштейна в фильмах ужасов

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Создание культовых образов монстров в классических фильмах ужасов требовало от актёров невероятных физических и эмоциональных усилий. Бела Лугоши, Борис Карлофф и Лон Чейни-младший стали легендами Голливуда, превратив персонажей литературы в вечные символы кинематографического хоррора через многочасовой грим и глубокую психологическую работу, сообщает Кино Mail.

Бела Лугоши создал канонический образ Дракулы, соединив аристократические манеры с гипнотическим взглядом, хотя впоследствии оказался заложником этой роли. Борис Карлофф придал монстру Франкенштейна трагическую глубину, показав беззащитное существо в теле великана, а его роль мумии Имхотепа стала эталоном мистического ужаса. Лон Чейни-младший уникален тем, что воплотил всех ключевых монстров Universal — от Оборотня до Мумии, демонстрируя невероятную выносливость во время многочасовых гримёрных сессий.

