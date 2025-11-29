Подразделения группировки войск «Центр» отразили девять атак ВСУ в районе населённого пункта Гришино в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны России, украинские бригады пытались деблокировать окружённые формирования под Красноармейском (Покровском).

«Уничтожены до 25 украинских военнослужащих», — отметили в военном ведомстве. Атаки проводились силами 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка ВСУ.

Также минувшей ночью российские войска нанесли удар четырьмя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по авиабазе ВСУ в Староконстантинове. Как сообщал координатор подполья, после попадания произошли вторичные детонации, а удар был нацелен на ангары с украинской авиатехникой.