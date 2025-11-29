Россиянам не подтвердили «страшилки» о дефиците красной икры перед Новым годом

Вопреки опасениям, дефицита красной икры в России перед Новым годом не предвидится. Более того, оптовые цены на наиболее востребованные виды — икру горбуши, кеты и нерки — демонстрируют устойчивое снижение, составляя порядка 5,5-7 тысяч рублей за килограмм. Об этом рассказал РИА «Новости» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Дефицита красной икры в преддверии новогодних праздников нет: в этом году наши рыбаки добыли почти 336 тысяч тонн тихоокеанских лососей — этого объёма более чем достаточно для удовлетворения спроса», — рассказал он.

Зверев подчеркнул, что традиционные «страшилки» о резком подорожании деликатеса к праздникам не подтверждаются рыночной реальностью. В прошлом же году, напротив, была зафиксирована самая неудачная путина за 20 лет, что привело к резкому скачку розничных цен на красную икру.

«Несмотря на заявления ряда экспертов о том, что в декабре цены вырастут ещё сильнее, этого не произошло, а благодаря скидкам и акциям, которые регулярно проводят крупные ритейлеры, в некоторых точках продаж она даже подешевела», — заявил Зверев.

Ранее стало известно, что перед Новым годом ананасы могут подорожать до 22%. Управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко пояснил Life.ru, что этот рост цен ожидаем. Он связал его с тем, что около 80% ананасов ввозится из Коста-Рики. По прогнозу, к праздникам стоимость может вырасти ещё на 10–15%, что в итоге составит общий рост до 22%.