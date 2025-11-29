Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 09:37

Россиянам не подтвердили «страшилки» о дефиците красной икры перед Новым годом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ESOlex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ESOlex

Вопреки опасениям, дефицита красной икры в России перед Новым годом не предвидится. Более того, оптовые цены на наиболее востребованные виды — икру горбуши, кеты и нерки — демонстрируют устойчивое снижение, составляя порядка 5,5-7 тысяч рублей за килограмм. Об этом рассказал РИА «Новости» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Дефицита красной икры в преддверии новогодних праздников нет: в этом году наши рыбаки добыли почти 336 тысяч тонн тихоокеанских лососей — этого объёма более чем достаточно для удовлетворения спроса», — рассказал он.

Зверев подчеркнул, что традиционные «страшилки» о резком подорожании деликатеса к праздникам не подтверждаются рыночной реальностью. В прошлом же году, напротив, была зафиксирована самая неудачная путина за 20 лет, что привело к резкому скачку розничных цен на красную икру.

«Несмотря на заявления ряда экспертов о том, что в декабре цены вырастут ещё сильнее, этого не произошло, а благодаря скидкам и акциям, которые регулярно проводят крупные ритейлеры, в некоторых точках продаж она даже подешевела», — заявил Зверев.

Миронов предложил заморозить цены на продукты перед Новым годом
Миронов предложил заморозить цены на продукты перед Новым годом

Ранее стало известно, что перед Новым годом ананасы могут подорожать до 22%. Управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко пояснил Life.ru, что этот рост цен ожидаем. Он связал его с тем, что около 80% ананасов ввозится из Коста-Рики. По прогнозу, к праздникам стоимость может вырасти ещё на 10–15%, что в итоге составит общий рост до 22%.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Новый год
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar